Mogelijke gaybashing in Oudenaarde: twee verdachten vrijgelaten onder strikte voorwaarden

De feiten vonden maandag plaats op de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT). Op beelden was te zien hoe een jongen geslagen en geschopt wordt in de omgeving van het Atheneum in Oudenaarde. Een ander filmpje toont hoe jongeren een regenboogvlag naar beneden halen en in de Schelde werpen, terwijl er "Allahu Akbar" wordt geroepen. "Wat denken jullie? Hier homodag", zei de persoon die het filmpje maakte.