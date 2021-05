Moskeeën in Limburg sluiten de deuren na politiewaarschuwing in verband met extreem-rechtse militair

"De Marokkaanse moskeeën van Hulst (Tessenderlo), van Bilzen en Dilsen-Stokkem hebben al beslist de deuren te sluiten", zegt voorzitter Tahar Chahbi van de Koepel van Marokkaanse Moskeeën. "Ze namen die beslissing nadat we hen het politiebericht hebben doorgestuurd dat we vandaag kregen. Daarin worden we gewaarschuwd waakzaam te zijn in verband met de voortvluchtige extreem-rechtse militair. Na eerdere aanslagen tegen moskeeën in ons land maar ook in de rest van de wereld, nemen we liever geen risico's."