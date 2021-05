KLAAR: Digitale kunst is booming business.

Met foto's, animatievideo's, tekeningen, memes, muziek en zelfs tweets kan je nu veel geld verdienen. Digitale creaties kunnen namelijk online worden omgezet in "non-fungible tokens" of NFT, een virtuele munt die plots heel populair is. Sinds begin 2021 explodeert die markt! De eerste tweet ooit is verkocht voor 2,5 miljoen dollar, een meme van ‘disaster girl’ voor bijna 500.000 dollar en zelfs de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA of rockband Kings of Leon smijten zich op de NFT-markt. Toch is het niet slim om erin te investeren, zegt computerwetenschapper Jeroen Baert.