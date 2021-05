Opnieuw tram ontspoord bij Ruggeveldlaan in Deurne

Het is het voorste deel van het tweede tramstel dat uit de sporen ging, na het nemen van de bocht. De Lijn is met veel materieel en manschappen ter plaatse om de tram opnieuw in de sporen te zetten.

Door het ongeval rijden er geen trams tussen Deurne Waterbaan en de Park and Ride in Wommelgem.

Toen er op 3 april een tram ontspoorde op bijna exact dezelfde plaats, was één helft van de Ruggeveldlaan urenlang versperd voor alle verkeer. De tram had zich toen ook vastgeboord in de berm van de snelweg.