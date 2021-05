Politie verspreidt opsporingsbericht voor gewapende militair, park Hoge Kempen wordt afgesloten 

Gisteren werd de auto van Conings al teruggevonden. "Zijn voertuig werd op 18 mei 2021 omstreeks 18 uur teruggevonden in het bos in de buurt van de Lanklaarse Steenweg in Niel-bij-As", aldus het opsporingsbericht. Het federaal parket communiceerde vanmorgen dat daar enkele zware wapens werden gevonden. Gisteren werd al duidelijk dat de militair mogelijk in het bezit was van zware vuurwapens. Het parket gelooft dat Conings niet helemaal ongewapend is nu. "Hij kan in het bezit zijn van vuurwapens. In geval van aantreffen moet de politie onmiddelijk op de hoogte worden gebracht, zonder in contact te komen met de betrokkene", staat er nog te lezen in het opsporingsbericht.