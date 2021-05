Oudenaardse scholen krijgen dozen met gratis maandverbanden en tampons in

Uit onderzoek blijkt dat de helft van de Vlaamse meisjes al wel eens een dubbel gevouwen zakdoek of een dubbele onderbroek gebruikte omdat ze geen menstruatieproducten had. "Het is een zeer groot probleem, dat niet altijd bekend is", vertelt Godefroid. "We hoorden dat op een bepaalde school in Oudenaarde elke maand 5 à 6 meisjes hulp vroegen. Ook kinderen van 10 of 11 jaar die effectief thuis blijven en dat is wel schrijnend."