Provincie Oost-Vlaanderen investeert ruim 800.000 euro in natuurgebied Scheldevallei

24 hectare, 80 are en 79 centiare groot is de nieuwe provinciale groenzone die aansluit bij de Kaaihoeve in Zwalm. Ze bestaat uit 51 percelen met een moerasbos, natte meersen, weilanden en een laagstamboomgaard. “Het is uniek om zo’n grote oppervlakte in een klap te kunnen verwerven”, zegt Gillis. “We wilden tegen 2024 10 procent meer provinciale natuur. Met deze aankoop zetten we een belangrijke stap.” De aankoop is een absolute meerwaarde voor het behoud en herstel van de biodiversiteit in de vallei van de Bovenschelde.