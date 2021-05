Provincie Oost-Vlaanderen werkt verschillende scenario's uit voor zomerevenementen in provinciale domeinen

In het weekend van 13, 14 en 15 augustus gaat traditioneel ook het hardstylefestival The Qontinent door in het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Dat festival lokt jaarlijks 60.000 bezoekers. Of dat kan doorgaan is nog onzeker. "Mensen dansen er dicht op elkaar, ze slapen op de camping. Het lijkt voorlopig moeilijk om daar de regels te hanteren en afstand te houden." Toch houdt de provincie de deur op een kier want mogelijk veranderen de regels nog in de loop van de zomer. "Als de organisator ons een veilig verloop van het festival kan garanderen, zien we geen probleem."