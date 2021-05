Alex Callier van Hooverphonic mikt hoog voor finale Songfestival: "Top-5 is het doel"

België zat in een van de laatste enveloppes die geopend werden. "Het was een sterke halve finale, dus het was een beetje koffiedik kijken. Je zit dan in die greenroom en daar zijn vier cameramensen die de reacties van de landen die afgeroepen worden, moeten filmen. Het heeft heel lang geduurd voordat er een camera naar ons kwam. Dat was zo wel even van oei, nog altijd geen camera."

"Maar uiteindelijk kwam er dan toch een camera en ik zei: het komt goed. En Geike zei: Neen, Alex dat is om onze ontgoocheling te filmen. En ik: Neen, we moeten positief blijven. Gelukkig kwam dan het finale verdict bij plaats 9. Mijn hart stond toch wel even voor een paar seconden stil."