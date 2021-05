Reporter Wouter Deboot ontdekt tuinhuisje op palen langs nieuwe Korte Keten-fietsroute in Diksmuide

Tijdens de Week van de Korte Keten wordt er extra promotie gevoerd voor al het lekkers van landbouwers, verwerkers en organisaties uit eigen streek. Radio 2 West-Vlaanderen trok naar aanleiding daarvan naar 't Land van Vlierbos in het provinciedomein De IJzerboomgaard in Diksmuide. Dat is een kinderboederij met een zelfpluktuin, een samentuin en een café. Vzw De Groene Kans stelt er mensen te werk die in het reguliere systeem minder kansen krijgen. Mario is één van hen. "Ik onderhoud onder andere de groententuin", zegt hij trots. "We hebben ook verschillende dieren, die ik met veel liefde verzorg."

