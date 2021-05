Royals - Een Deense confirmatie met een knorrige tienerdochter en "OMG, those guns" van prins William

De reeks rond mentale gezondheid van de Amerikaanse presentatrice Oprah Winfrey is gestart op Apple+. In "The me you can't see" vertelt de Britse prins (en tevens medeproducent) Harry over zijn angst om terug naar Londen te reizen voor de uitvaart van zijn grootvader, prins Philip.

In april keerde Harry na ruim een jaar terug naar het Verenigd Koninkrijk. Hij deed dat helemaal alleen, omdat zijn zwangere vrouw Meghan op doktersadvies best het vliegtuig niet nam. Voor het eerst werd Harry opnieuw fysiek met de koninklijke familie geconfronteerd, met het protocol dat aan het hof heerst en keken miljoenen tv-kijkers op zijn vingers.



"Ik heb me zorgen gemaakt, ik was bang", zegt hij. Maar Harry leerde bij zijn therapeut zogenoemde coping skills, manieren of trucs om om te gaan met bepaalde situaties. "Dat maakte het zeker makkelijker, maar ik had nog altijd hartkloppingen."



BEKIJK hier een kort fragment van Harry's gesprek over zijn heenreis naar Londen: