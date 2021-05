Omstreden slachthuis Verbist in Izegem wordt afgebroken

Vier jaar geleden maakte dierenrechtenorganisatie Animal Rights met een verborgen camera verschillende beelden van dierenmishandeling in het slachthuis in Izegem. De zaak kwam voor de rechtbank van Ieper. Maar afgelopen maart werd de zaakvoerder van Verbist vrijgesproken voor dierenmishandeling. Volgens de rechter waren de beelden illegaal bewijsmateriaal, omdat ze zonder toestemming gemaakt waren. Het bedrijf werd wel veroordeeld voor inbreuken op voedselveiligheid.

Ondertussen haakten heel wat klanten af en ging het slachthuis Verbist failliet. Een projectontwikkelaar kreeg toestemming om de bedrijfsgebouwen te slopen. Het staat nog niet vast wat er in de plaats van het slachthuis zal komen in Izegem. In principe is het mogelijk om woningen te bouwen, maar het stadsbestuur is eerder voorstander van een grote kantoorruimte voor meerdere bedrijven.