Testcentra en triageposten krijgen steeds meer aanvragen voor een betalende coronatest

In het labo van het ziekenhuis AZ Klina in Brasschaat worden ze overspoeld door aanvragen. Ze zijn er nu een digitaal aanmeldsysteem aan het uitwerken zodat je gemakkelijker een afspraak kan maken. Bij het testdorp Spoor Oost in Antwerpen zitten ze aan hun limiet. "Sinds 6 mei zien we inderdaad dat het aantal aanvragen voor betalende tests piekt op zo'n 300 per dag. Dat betekent dat we elke dag volzet zijn voor die tests", vertelt Tom Van De Vreken van het test- en vaccinatiedorp Spoor Oost. "Het merendeel voorzien we natuurlijk voor mensen die een voorschrift van de dokter of een activatiecode van de overheid hebben. Het bestrijden van de pandemie en dus ook het testen daarvoor, moet wel voorrang krijgen." Als je je moet laten testen omdat je symptomen hebt of omdat je een hoogrisicocontact hebt gehad, is er dus geen probleem. Dat is gescheiden en daar is wel nog meer dan voldoende capaciteit voor.