Vertrekkende reizigers niet meer welkom in testcentrum Druivenstreek: "Niet de plaatsjes van zieke mensen afsnoepen"

"Door die vertrekkende reizigers konden mensen met symptomen of met een hoog risicocontact niet meer tijdig getest worden", zegt Dirk Devroey. "En in deze pandemie is het net belangrijk dat we zo snel mogelijk weten of we al dan niet besmet zijn. Ook alle andere testcentra in de buurt weigerden intussen vertrekkende reizigers, waardoor wij hun aantal bij ons alleen maar zagen toenemen. Dat was niet meer houdbaar was. Mensen kwamen van heinde en verre om zich bij ons te laten testen om maar op reis te kunnen vertrekken. Dus beslisten we net als de andere testcentra om vertrekkende reizigers niet meer te testen. Terugkerende reizigers kunnen wel nog bij ons terecht."