Unieke reconstructie van verdwenen paneel “Het Lam Gods” te zien in Sint-Baafskathedraal in Gent

Voor kunstenaar Marc Van Crombrugge uit Zottegem is het een overgetelijke dag want zijn reconstructie van het verdwenen paneel “De rechtvaardige rechters” is nu ook te zien in de Gentse Sint-Baafskathedraal waar ook “Het Lam Gods” van de broeders van Eyck hangt. Eén paneel van dat meesterwerk werd in de jaren ’30 gestolen en is sindsdien onvindbaar. Van Crombrugge schilderde een waarheidsgetrouwe reconstructie van dat paneel.