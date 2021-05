Vlaams Parlement keurt hervorming vergunningsbetwistingen goed: vergunning aanvechten wordt moeilijker

Onder meer Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Greenpeace en Youth for Climate vrezen dat een groot deel van hun protest tegen aantasting van de natuur met deze hervorming monddood zal worden gemaakt. Ze verzamelden in twee weken tijd 20.000 handtekeningen tegen het decreet.

De tekst is volgens hen in strijd met internationale afspraken en het grondwettelijk recht op de bescherming van een gezonde leefomgeving. Bij een protestactie aan het parlement werden foto's getoond van natuur in Vlaanderen die in het verleden via burgerprotest en juridische actie gered werd.