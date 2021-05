Vlaanderen start met "busdienst" voor vrachtverkeer op het water: "Haltes om lading op te pikken"

De Vlaamse overheid wil dat er nog meer vrachtverkeer via de binnenwateren gaat om zo het wegennet te ontlasten. Ze start daarom met het proefproject ‘Via Palletto’. Palletboten gaan via een vaste dienstregeling langs waterwegen varen en kunnen aan vaste haltes materiaal oppikken of afleveren. De waterbeheerder zoekt nu vooral bouwbedrijven die mee in het project willen stappen. Er moet immers voldoende vracht zijn om het transport te kunnen laten renderen.