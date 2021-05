Voormalig minister en ex-burgemeester van Lier Marleen Vanderpoorten neemt afscheid van de politiek

Marleen Vanderpoorten zegt eind volgende maand de actieve politiek vaarwel. Het was geen geheim dat ze tijdens deze legislatuur zou verdwijnen. Eind jaren '80 trad ze in de voetsporen van haar vader Herman en grootvader Arthur Vanderpoorten, die allebei minister waren en actief in de Lierse politiek. In 2012 moet ze in Lier de burgemeestersjerp aan Frank Bogaerts (N-VA) laten. In 2018 probeert ze het opnieuw als lijsttrekker maar ook dan lukt het haar niet om opnieuw burgmeester te worden. "Ik heb ervoor gekozen om in juni te stoppen. Zo heeft mijn opvolgster in de stillere zomermaanden de tijd om zich in te werken", vertelt Marleen Vanderpoorten. Die heeft er dan 32 jaar in de Lierse politiek opzitten.