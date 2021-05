VRT NWS lanceert EDUbox over pandemieën voor jongeren

Als de coronacrisis ons één ding geleerd heeft, dan is het wel dat een pandemie een complex probleem is. De oplossing ervan bevindt zich op het snijvlak van onder meer wetenschap, technologie, menselijk gedrag en goede communicatie. Een multidisciplinaire aanpak dus, die zo allesomvattend is dat het voor niemand eenvoudig is om het hele plaatje te blijven overzien. Voor leerkrachten is het bijgevolg allerminst vanzelfsprekend om met de coronapandemie aan de slag te gaan in de klas.

Om leerlingen uit het middelbaar onderwijs onder te dompelen in het wetenschappelijke aspect van een pandemie, ontwikkelde VRT NWS daarom een EDUbox over het thema. Dit kant-en-klaar lespakket laat leerlingen in eerste instantie begrijpen welke factoren bijdragen aan de kans dat enkele lokale besmettingen van een nieuwe ziekte kunnen uitgroeien tot een wereldwijde pandemie. En in de grote uitdaging die een pandemie met zich meebrengt, schuilt net het belang van wetenschappelijk onderzoek en de wetenschappelijke onderzoeksmethode.

De leerlingen krijgen vervolgens een helder en op maat gemaakt antwoord op vragen als: hoe word je dan precies ziek? Welke wiskunde schuilt er achter een pandemie? En hoe pak je een uitbraak van een ziekte dan best aan? Nadien gaan ze zelf aan de slag met een speciaal voor deze EDUbox ontwikkelde simulator. Ze mogen de aangeleerde kennis en concepten onmiddellijk in de praktijk omzetten, want hun taak in de digitale tool is om elke ziekte-uitbraak klein te krijgen door de juiste maatregelen te nemen.