BEKIJK - Wie wil er een fiets die uit de Dijle is opgevist?

Sinds maandagmorgen is de Vlaamse Milieumaatschappij bezig met het proper maken van de Dijle in Leuven. De spullen die ze uit het water hebben gehaald, worden verzameld aan het voetbalstadion van OHL. Danny Van Der Beeck die meegeholpen heeft met de opkuis vertelt wat er gevonden is: "Hier liggen ongeveer 125 fietsen, 30 à 40 verkeersborden en enkele winkelkarren. We hebben zelfs een microgolfoven gevonden en ook dekens. En dan zijn er nog een dertigtal vuilniszakken die we gevuld hebben met plastic afval, blikjes enzovoort. Alles wat mensen kwijt willen, gooien ze in de Dijle. Dit is onaanvaardbaar."

Bekijk het verslag uit "Het journaal" hier en lees voort onder de video: