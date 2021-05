Wit-Rusland blokkeert een van de grootste onafhankelijke nieuwswebsites Tut.by

De politie viel binnen in de kantoren van de nieuwswebsite, zowel in de hoofdstad Minsk als in andere steden. Ook de privéwoningen van hoofdredactrice Maryna Zolatava en verschillende andere journalisten van de site werden doorzocht. De politie nam onder meer de computers, telefoons en bankkaarten van de journalisten mee.

Volgens de Wit-Russische Vereniging van Journalisten werden zeker zes journalisten onder wie hoofdredactrice Zolatava, opgepakt voor ondervraging. Volgens journalisten van Tut.by is er ook niets meer gehoord van journalisten van andere media-organisaties die ter plaatse waren tijdens de raids, om er verslag over uit te brengen. De journalisten van Tut.by proberen nu hun berichtgeving voort te zetten via verschillende sociale media kanalen.