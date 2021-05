Knuffelleeuw van vermoorde Leander gevonden, familie reageert opgelucht: "Die troetelleeuw was zijn favoriet" 

De zoektocht was niet vanzelfsprekend, zegt Henk Missiaen, de verantwoordelijke van het sorteercentrum Kringwinkel Midwest. "Wij krijgen dagelijks heel veel spullen binnen. Gisteren hebben we al met verschillende collega's gezocht tussen de knuffels, speelgoed en valentijnsspullen. We hadden ook foto's verspreid onder de collega's, zodat iedereen kon uitkijken voor het beertje. Deze ochtend hebben we nog eens gezocht in de vele verhuisdozen, die klaar stonden om naar de 4 winkels te gaan die we bevoorraden. Na 10 of 15 dozen te doorzoeken, hebben we de knuffel kunnen terugvinden. Het beertje had overal terecht kunnen komen, maar we hebben vooral ontzettend veel geluk gehad." De knuffelleeuw werd ondertussen opgehaald door één van Leanders zussen.