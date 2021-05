Hoe kan het dat iemand op de OCAD-lijst nog voor Defensie werkt? 

De zwaarbewapende beroepsmilitair, die sinds gisterenochtend gezocht wordt door de politie, was al langer in het vizier van onze veiligheidsdiensten. "Iemand op de OCAD-lijst wordt niet automatisch ontslagen uit het leger", zegt Yves Huwart van de militaire vakbond ACMP in "De ochtend". "De legerleiding zal een onderzoek instellen. Als alles waar is wat er geschreven wordt over de man, dan lijkt zijn toekomst bij Defensie zeer wankel."