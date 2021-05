400 leerlingen leggen fietsexamen af in Vilvoorde

Het fietsexamen staat in de eindtermen van het Vlaamse onderwijs. Het is het slotstuk van de lessen verkeersopvoeding die al beginnen in de kleuterklas. Vandaag en volgende week leggen 400 leerlingen uit de lagere scholen in Vilvoorde hun fietsexamen af. Vilvoorde is een stedelijke omgeving met veel scholen en veel verkeer, dus best een uitdaging.

Schepen van Onderwijs Jo de Ro is blij dat het fietsexamen weer kon plaatsvinden. "Vorig jaar kon het niet doorgaan door Corona. Het is de bedoeling dat deze leerlingen volgend jaar in het eerste en tweede middelbaar met de fiets naar school gaan. Het is gezond en het is goed voor de mobiliteit, dat zorgt voor minder auto's. Het is zowel oefenen op behendigheid als de verkeersregels. Op het einde moeten ze één voor één, alleen, een parcours afleggen met alle moeilijkheden."