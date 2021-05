5 redenen waarom je ademhaling trainen goed is voor lichaam en geest: Probeer het zelf met deze eenvoudige oefeningen

Het woord "ademhaling" was het voorbije jaar alomtegenwoordig.

Het was het moeilijk ademen door een mondmasker. Wie ondanks dat masker toch besmet werd, was vaak weken of maanden kortademig. Sommige mensen hadden pech en belandden in het ziekenhuis, op de afdeling intensieve zorgen. Daar moesten ze langdurig beademd worden.

Een jaar COVID-19 heeft ons zo meer bewust gemaakt van het belang van een goede, normale ademhaling. Dat is een goede zaak, want ademhaling is belangrijk voor onze mentale en fysieke gezondheid. Ademen is niet alleen belangrijk om onze cellen van zuurstof te voorzien. Onderzoek toont dat het ook gelinkt is aan emoties en aan complexe processen in onze hersenen.