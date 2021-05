Belgische filmmakers Adil El Arbi en Bilall Fallah regisseren nieuwe "Batgirl"-film 

DC Comics roept dit keer het personage “Batgirl” in het leven om Gotham City (fictieve stad in Batmanuniversum, red.) onveilig te maken. Het is de dochter van de hoofdcommissaris van Gotham, Barbra Gordon, die zich in de nieuwe film het alterego van “Batgirl” aanmeet. Dat personage verscheen de laatste keer op het witte doek in 1997, in de film Batman & Robin.