Hoge Gezondheidsraad geeft positief advies voor vaccinatie 16- en 17-jarigen: dit staat erin

Maar de 16- en 17-jarigen dragen wél bij tot de circulatie van het virus. Vaccinatie van die leeftijdsgroep zou de stress in verband met de circulatie van het virus in scholen kunnen verminderen en een terugkeer naar een normale situatie voor het onderwijs kunnen vergemakkelijken. Zo kan men, indien in die leeftijdsgroep voldoende jongeren gevaccineerd zijn, de coronamaatregelen in de klas (mondmaskers, coronatesten, fysieke afstand, quarantaine...) geleidelijk kunnen opheffen. Ook zouden er sneller sociale contacten in grotere groepen mogelijk zijn.