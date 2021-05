Alle agenten in Blankenberge krijgen voor de zomer nog een bodycam

De zone heeft daarom beslist om alle agenten, die op straat komen, uit te rusten met een bodycam. Daarnaast wordt ook het netwerk van vaste camera's uitgebreid. Eerst aan de Zeedijk, zodat die volledig in beeld is en later ook in de drukke Kerkstraat, aan het stationsplein en in de jachthaven. In totaal zullen er dan 15 tot 20 camera's hangen in de binnenstad. Het hele plan moet nog definitief goedgekeurd worden door de gemeenteraad, maar krijgt alvast goedkeuring van burgemeester Daphné Dumery (N-VA): "Het is belangrijk om onze agenten extra te beschermen. De vaste camera's zullen ons ook toelaten om op te volgen hoe druk het is en de veiligheid te garanderen."