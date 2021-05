Antwerpse politie trekt met Bearcats naar Limburg om mee te zoeken naar vermiste militair

De politiezone Antwerpen helpt ook mee in de zoektocht naar de vermiste militair, Jürgen Conings. Dat schrijft Gazet Van Antwerpen en wordt ook aan onze redactie bevestigd. Er wordt al voor de derde dag op rij gezocht naar de man in het Nationaal Park Hoge Kempen. Er wordt gevreesd dat de man zware wapens bij zich heeft en gevaarlijk is.

Enkele ploegen van de Antwerpse politie bewaken mee de afgezette veilgheidszone. Daarnaast zijn er mensen van de arrestatie-eenheid aanwezig met de Bearcats. Dat zijn de gepantserde wagens die de politie aanschafte in de strijd tegen terreur en zware criminaliteit. Zo worden ze onder meer sinds september ingezet bij operatie Nachtwacht tegen de drugsmaffia.