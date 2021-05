Biografie van Nero-striptekenaar Marc Sleen komt 5 jaar na zijn dood uit: "Veel nieuwe informatie"

De autobiografie belicht meer kanten van Marc Sleen, dan enkel die van de striptekenaar. Zo was hij ook een begenadigd safarireiziger, en was hij onder meer erg begaan met het lot van de Afrikaanse olifant. Daar maakte hij ook films over. "Veel mensen kenden hem niet als de auteur van stripverhalen, maar als safariman. Walt Disney, de geestelijke vader van onder meer Mickey Mouse, deed hetzelfde met de natuurreportages die hij destijds in de VS maakte.