Basisschool ’t Steltje in Scherpenheuvel-Zichem sluit door coronabesmettingen

"In de basisschool 't Steltje in Testelt waren eerder al coronabesmettingen vastgesteld in het tweede en derde leerjaar en later ook in de derde kleuterklas", zegt burgemeester Manu Claes van Scherpenheuvel-Zichem. "Nu zijn er zoveel besmettingen dat we beslist hebben om de school te sluiten tot en met eind volgende week. Het is een harde maatregel, maar we hebben geen andere keuze", zegt de burgemeester nog. "De school gaat volledig dicht, zowel de kleuterschool als de lagere school. Het gaat in totaal om 230 leerlingen en 25 personeelsleden. 't Steltje zal ten vroegste op 31 mei weer open gaan, afhankelijk van de testresultaten."