Basisschool in Nieuwpoort plant kerselaar voor meisje dat omkwam bij verkeersongeval

Het overlijden van Aicha heeft zwaar indruk gemaakt in basisschool Stella Maris in Nieuwpoort. Het meisje kwam eind maart aan de Astridlaan onder een vrachtwagen terecht. Ze was aan het fietsen met haar broertje, die het hele ongeval zag gebeuren. De stad opende een online rouwregister voor het meisje, dat door heel veel mensen ondertekend is. Op de plaats van het ongeval werden ook veel knuffeldieren achtergelaten. Die zullen nu allemaal een plekje krijgen in Aisha's school.



