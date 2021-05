BBC handelde bij interview met prinses Diana uit 1995 niet volgens “standaarden van integriteit en doorzichtigheid”

Vrijwel niemand was in 1995 vooraf op de hoogte van het uitgebreide Panorama-interview, dat een hele uitzending in beslag nam. Het sloeg dan ook in als een bom. Vooral dat ene zinnetje over de derde persoon in het huwelijk van Charles en Diana blijft nog altijd nazinderen: "There were three of us in this marriage. So it was a bit crowded." (We waren met z'n drieën in dit huwelijk. Dus het was een beetje drummen.)

Daarmee verwees ze naar de ontrouw van Charles met zijn vriendin Camilla Parker Bowles, nu zijn tweede echtgenote. Nog schadelijker voor kroonprins Charles was haar uitspraak dat haar man niet echt geschikt was voor het koningschap door de vele beperkingen die bij die job horen.