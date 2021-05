VTI in Menen blijft vandaag dicht na dreiging van schietpartij door vermomde jongere

Gisterenavond postte een onbekende jongere 1 foto en 2 filmpjes op Instagram en Snapchat. Hij of zij is vermomd en houdt een geweer in de hand. Daarbij schrijft de tiener dat die klaar is voor een 'school shooting' vandaag en iedereen zal afschieten. Op de beelden wordt ook de directeur met de dood bedreigd. Het is niet duidelijk of het om een echt automatisch vuurwapen gaat.

Het was een vader van een leerling, die de beelden online zag en de politie verwittigde. Die zoekt wie die persoon precies is maar voorlopig hebben ze die nog niet gevonden. Commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie: "We nemen dit zeker ernstig. In de huidige tijden kunnen we dit niet afdoen als zomaar een fait divers. Het is voor ons belangrijk dat we de veiligheid van de leerlingen en het personeel kunnen garanderen".

De hele nacht zat de directie van het VTI van Menen samen met de politie en het parket. Vanmorgen beslist de directie dat de school niet open gaat. De politie startte gisteren al een onderzoek naar de bron van de foto's in samenspraak met de directie en burgemeester Eddy Lust (Open VLD). Tot alles uitgeklaard is, zal er verhoogd politietoezicht zijn bij verschillende scholen in Menen en in het bijzonder bij het VTI.

