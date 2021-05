BEKIJK - MNM zet alle straffe scholen in de kijker, want dit jaar is elke school een straffe school

MNM heeft dit jaar niet een, maar alle scholen in de bloemen gezet in het kader van wedstrijd "De strafste school". "In een schooljaar vol mondmaskers, online lessen en ontsmettingsmiddel, toonden alle scholen in Vlaanderen zich stuk voor stuk straffe scholen. Om al die straffe scholen en hun straffe schoolhelden te feliciteren en in de kijker te zetten, vierde MNM hen vandaag tijdens "De strafste schooldag"", meldt de radiozender.