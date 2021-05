Belgen betrokken bij gewelddadige overval op waardetransport in Amsterdam

Volgens de NOS is niet de eerste keer dat buitenlandse criminelen in Nederland extreem geweld gebruiken. Het doet denken aan een reeks overvallen van jaren terug. Een Belgische bende pleegde toen in heel Europa overvallen, onder meer op een gelddepot van Brink's in Best. Er werden toen explosieven gebruikt om het depot op te blazen en er werd ook toen met automatische wapens op de politie geschoten.