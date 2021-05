Klopjacht op Jurgen Conings haalt wereldpers: "Hij is gevaarlijk, zwaarbewapend en heeft niets te verliezen"

Een behoorlijk deel van het artikel gaat over viroloog Marc Van Ranst, die bedreigd is geweest door Conings. "Van Ranst is een actieve socialemediagebruiker en zijn opvattingen hebben hem tot doelwit gemaakt van complottheoretici, covid-sceptici en bij Vlaams extreemrechts", klinkt het.



"In een interview met AFP (Frans persbureau, red.) in september zei Van Ranst dat hij in aanraking was gekomen met nationalisten en doodsbedreigingen had ontvangen nadat hij zich had uitgesproken tegen racisme en xenofobie."