België wil het voortouw nemen op vlak van cybersecurity

De burgers beter bewustmaken en betrekken bij cybersecurity is een belangrijke doelstelling. In het verleden hebben we gezien dat veel aanvallen binnenkomen via een mail, sms of een WhatsApp-bericht. Hoe meer van deze berichten worden doorgestuurd naar het CCB, hoe beter de cyberdreiging in kaart kan worden gebracht. Het CCB ontwikkelt adviezen die gebruikt kunnen worden door de overheden om hun systemen beter te beschermen.