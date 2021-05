Voortvluchtige Jurgen Conings kreeg sleutel wapendepots ondanks tuchtsanctie voor extreemrechts gedachtegoed

Intussen verloopt Conings' veiligheidsmachtiging. Strikt genomen heeft hij die als logistiek medewerker niet nodig.

“Dit klinkt een beetje alsof je een werknemer met alcoholprobleem overplaatst naar een nieuwe functie: barman in de kantine”, bevestigt een hoge officier. “Hoe is dit in godsnaam kunnen gebeuren?”

Conings werkt in de munitiedepots overigens op alledaagse basis samen met Karel H. Die bleek betrokken in de zaak van de extreemrechtse terreurgroep Bloed Bodem Eer en Trouw. Toch kon ook hij probleemloos aan de slag blijven bij Defensie. Het is deze laatste die overigens zal opmerken dat zijn collega met zware wapens op de loop is.

