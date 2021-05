Hevige bosbrand in de buurt van Athene 

De inwoners van zeven dorpen en twee kloosters werden geëvacueerd. Inwoners van vijf andere dorpen in de regio kregen een waarschuwing per sms en werden aanbevolen om te evacueren. Door hevige winden werd de massieve rookwolk verder landinwaarts geblazen. De rook bereikte zelfs Athene en kleurde de lucht boven de stad grijs.

Bosbranden in Griekenland komen wel vaker voor wanneer het lange tijd droog blijft. In juli 2018 lieten meer dan 100 mensen het leven in de bosbranden rond de stad Athene.