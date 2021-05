Na anderhalf jaar komt er weer water uit de Brabofontein op de Grote Markt: "Hopelijk stromen ook toeristen terug"

Op de Grote Markt in Antwerpen heeft schepen voor Toerisme Koen Kennis (N-VA) de Brabofontein plechtig weer aangezet. De fontein stond anderhalf jaar droog, maar nu hoopt Kennis dat het stromende water de toeristen terug naar Antwerpen doet stromen: "Het is een teken dat de lente in de lucht hangt. De klaterende fonteinen en gesprekken op terrassen nodigen mensen uit om weer van onze stad te genieten. Iedereen is welkom!"