Brugse politie zet zich schrap voor mogelijke feestjes van Club Brugge-fans

Club speelt vanavond in Anderlecht om 21 uur. Als het minstens 1 punt haalt, is het kampioen. Maar dat zou ook eerder al kunnen, als Genk - dat vroeger op de avond speelt - verliest van Antwerp. De politie van Brugge volgt daarom beide wedstrijden op de voet op. "Al verwachten we weinig problemen", zegt woordvoerder Lien Depoorter. "In en rond het stadion valt er vanavond niks te beleven en tegen dat de wedstrijd tegen Anderlecht is afgelopen, zullen de terrassen al dicht zijn. De kans dat het een echte volkstoeloop wordt is dus klein."