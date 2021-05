CD&V schuift Sabine de Bethune (en niet Joke Schauvliege) naar voren als kandidaat voor het Grondwettelijk Hof

Morgen beslist de Senaat over de voordrachten van de opvolger van Trees Merckx-Van Goey als rechter bij het Grondwettelijk Hof. Het Hof is samengesteld uit zes ervaren juristen en zes oud-politici. Voor de kandidatuur in kwestie gaat het om één van de zes rechters met een politieke achtergrond, waarbij minstens vijf jaar parlementaire ervaring vereist is. Hoewel een juridische achtergrond niet noodzakelijk is, is dit voor CD&V een belangrijke voorwaarde om deze rol volwaardig in te vullen.