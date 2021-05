400 manschappen vs 1 militair: hoe kan de zoektocht naar Jürgen Conings zo lang duren?

"In principe kan hij het dan nog lang volhouden", aldus Balliauw. "Een isolatiedeken helpt niet alleen tegen de kou, maar ook tegen hittecamera's. Zo kan hij onder de radar blijven. Zeker omdat hij alleen is in een uitgestrekt gebied. Dan is het veel makkelijker om je te verstoppen en is het zoeken naar een naald in een hooiberg."



Anderzijds is zo lang verborgen blijven psychologisch heel zwaar, zegt Gelders. "Hij slaapt waarschijnlijk amper de laatste dagen, hoogstens een uurtje per nacht. Langer hou je dat niet vol want dan begin je te piekeren. Na een tijd begin je sowieso te hallucineren als je te lang wakker blijft, dat maakt het gevaarlijker voor iedereen."