Coronaspuwer Waasland Shopping krijgt zes maanden cel met uitstel

In augustus vorig jaar spraken bewakingsagenten van Waasland Shopping een vrouw uit Sint-Niklaas aan omdat ze haar mondmasker niet goed aan had. De vrouw reageerde kwaad en werd weggestuurd. Ze nam daarop haar mondmasker af en spuwde in de richting van de bewakingsagenten.

De politie werd erbij gehaald en de vrouw werd naar het verhoorlokaal gebracht. Daar haalde ze opnieuw uit naar de bewakingsagenten met een pen, probeerde ze hen ook te bijten en sloeg in het rond met een schoen. De rechter veroordeelt de vrouw nu tot een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel, ze moet ook een boete betalen.