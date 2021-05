Deze man doorkruist het land om heel Vlaanderen te vaccineren

Op de parkings van de vaccinatiecentra van Halle en Beersel staat geregeld een mobilhome geparkeerd. Het is niet de mobilhome van iemand die ongeduldig is om gevaccineerd te worden en er kampeert, maar wel die van verpleegkundige Koen Vanhecke. "Om de files te vermijden, kom ik met de mobilhome. Ik woon een eindje daar vandaan, dus rij ik er 's avonds al naartoe om er dan te blijven slapen en zo vermijd ik de ochtendfiles."

"Via een uitzendkantoor ben ik terechtgekomen in die centra. Maar het slapen in mijn mobilhome voor mijn werk is niet nieuw voor mij. Voor corona deed ik al samen met mijn vrouw, die ook verpleegkundige is, medische repatriëring uit het buitenland. Dan moesten we soms naar de luchthaven van Zaventem of Antwerpen. Dan reden we 's avonds al met onze mobilhome naar daar om de dag nadien voor dag en dauw uit de veren te kunnen", legt Koen uit. "Door corona is dat werk weggevallen, dus nu rijden we van vaccinatiecentrum naar vaccinatiecentrum. Niet alleen in Halle en Beersel vaccineren we mee, maar ook in Bredene en Oostende."