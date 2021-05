Wie wordt de Korte Keten Kop van Vlaams-Brabant? Dit zijn de laureaten

De provincie Vlaams-Brabant gaat voor de derde keer op zoek naar een ambassadeur van de korte keten: de Korte Keten Kop. Die moet consumenten warm maken voor duurzame en lokale voeding en de voordelen van de korte keten in de verf zetten. Bij verkoop in korte keten koopt de consument producten rechtstreeks van de producent. De landbouwer kan daardoor zelf de prijzen bepalen en de consument krijgt verse en kwaliteitsvolle producten. Het is bovendien zeer ecologisch, want er komt geen verpakkingsafval of onnodig transport aan te pas.