Ecoo bouwt nieuwe fabriek in Beringen om plasticfolie te recycleren: "42.000 ton per jaar"

Ecoo heeft al een vestiging in Houthalen. Daar wordt plastiek gerecycleerd en verwerkt tot zitbanken en ander straatmeubilair. Maar in Beringen gaat Ecoo een grotere en modernere fabriek bouwen. "We gaan hier een hoogwaardiger eindproduct kunnen maken", vertelt plantmanager Tom Helsen. "Het gaat om korrels polyethyleen (PE), die willen we niet zozeer zelf verwerken, maar wel verkopen als grondstof aan andere bedrijven."

Begin volgend jaar moet de nieuwe fabriek klaar zijn, goed voor een investering van 42 miljoen euro. Er zal 42.000 ton plastic afval per jaar verwerkt worden en er kunnen 30 mensen aan de slag. Daarnaast blijft de vestiging van Ecoo in Houthalen bestaan.