"Massale aanwezigheid politie en leger in Maasmechelen maar inwoners moeten niet panikeren", zegt burgemeester Raf Terwingen

"Het is zo dat de hele operatie momenteel onder leiding staat van de federale politie", zegt Raf Terwingen. "Zolang er geen signalen zijn dat er bijkomende maatregelen moeten genomen worden, moeten wij dat als gemeente ook niet doen. Wel zijn er momenteel extra politiepatrouilles in de buurt van de moskee en is er daar ook meer toezicht. Ik begrijp dat de enorme machtsontwikkeling van de politie en het leger veel indruk maakt op de inwoners van Maasmechelen, maar ze moeten daardoor zeker niet in paniek raken", besluit Terwingen.