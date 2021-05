Europese Unie bereikt akkoord over Europees coronacertificaat

Onderhandelaars van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten hebben een akkoord bereikt over de invoering van een coronacertificaat. Het certificaat wordt ingevoerd vanaf 1 juli. Het akkoord gaat alleen over de informatie die het certificaat zal bevatten, niet over de reisvoorwaarden, die nog altijd door de verschillende lidstaten zelf kunnen worden opgelegd.